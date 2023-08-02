Трампу висунули нові звинувачення: із чим вони пов’язані

За останні чотири місяці це вже третя кримінальна справа проти експрезидента

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав звинувачення у спробі сфальсифікувати президентські вибори у 2020 році. Невизнання ним та його соратниками поразки призвело до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише Euronews.

За останні чотири місяці це вже третя кримінальна справа проти Дональда Трампа, який, до речі, має намір повернутися до Білого дому та знову зайняти крісло президента.

Обвинувальний висновок складається з 45 сторінок, серед них чотири основні пункти:

змова з метою обману Сполучених Штатів Америки;

змова проти прав американських громадян;

змова з метою позбавлення прав;

перешкоджання та спроба перешкоди розгляду.

За двома із цих пунктів Трампу загрожує до п’яти років позбавлення волі, і ще за двома — до 20 років.

Спецпрокурор, котрий займається справою експрезидента, обіцяє прискорити процес.

"У цьому випадку моє відомство домагатиметься якнайшвидшого судового розгляду, щоб наші докази могли бути перевірені в суді та оцінені присяжними засідателями. Водночас я маю наголосити, що обвинувальний висновок є лише твердженням і що підсудний повинен вважатися невинним доти, доки його вина не буде доведена в суді без достатніх на те підстав", — сказав він.

Дональда Трампа викличуть до суду вже у четвер, 3 серпня.

Зазначається, що Трампу вже було пред’явлено звинувачення, висунуті командою Сміта у зв’язку з недбалим поводженням із секретними документами у Флориді. Водночас він постав перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у фальсифікації ділової документації при виплаті грошей порноакторці. Проте сам Трамп не визнає себе винним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 червня поточного року Дональд Трамп прибув до суду у Флориді. Його взяли під варту та помістили під арешт. Але ця процедура — це не більше ніж формальність перед оголошенням звинувачення суддею.