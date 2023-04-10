Джо Байден определился, будет ли повторно баллотироваться в президента США

Американский президент пока не спешит с официальными заявлениями насчет участия в выборах

Действующий президент США Джо Байден будет баллотироваться на пост президента во второй раз в 2024 году, как и его скандально известный коллега Дональд Трамп. Решение однозначно принято.

Об этом сообщает американский новостной телеканал NBC News. Однако Байден пока не спешит публично объявлять об этом, хотя в частных беседах не раз подтверждал свое намерение. И на это есть ряд причин.

Итак, среди этих причин — отсутствие серьезного конкурента от Демократической партии, сосредоточенность внимания общественности на судебном процессе против Дональда Трампа и приближение столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.

Также ближний круг американского президента говорит о том, что Байден не спешит с объявлением из-за скандала в Республиканской партии. Речь идет о претензиях Трампа к губернатору Флориды Рону Десантису, который рассматривается как потенциальный кандидат на выборы от республиканцев.

Сообщается, что каждый раз во время публичных заявлений об участии в предстоящих выборах Джо Байден предостерегал, что могут появиться личные или политические обстоятельства, способные повлиять на его решение. Именно поэтому действующий президент США не спешит делать публичные заявления — он дает себе возможность все обдумать.

Другие источники из окружения президента уверяют, что тот настроен решительно. Более того, предвыборная подготовка продолжается полным ходом и нет сомнений, что Байден пойдет на второй срок.

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