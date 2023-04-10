Джо Байден визначився, чи буде повторно балотуватися у президенти США

Американський президент поки не квапиться з офіційними заявами щодо участі у виборах

Чинний президент США Джо Байден балотуватиметься на пост президента вдруге 2024 року, як і його скандально відомий колега Дональд Трамп. Рішення однозначно ухвалено.

Про це повідомляє американский новинний телеканал NBC News. Однак Байден поки не квапиться публічно оголошувати про це, хоча у приватних розмовах неодноразово підтверджував свій намір. І на це є низка причин.

Отже, серед цих причин — відсутність серйозного конкурента від Демократичної партії, зосередженість уваги громадськості на судовому процесі проти Дональда Трампа та наближення зіткнення з республіканцями у Конгресі щодо витрат бюджету.

Також ближнє коло американського президента каже, що Байден не квапиться з оголошенням через скандал у Республіканській партії. Йдеться про претензії Трампа до губернатора Флориди Рона Десантіса, який розглядається як потенціальний кандидат на вибори від республіканців.

Повідомляється, що кожного разу під час публічних заяв про участь у майбутніх виборах Джо Байден застерігав, що можуть з’явитися особисті чи політичні обставини, здатні вплинути на його рішення. Саме тому чинний президент США не поспішає робити публічних заяв — він дає собі можливість усе обміркувати.

Інші джерела з оточення президента запевняють, що той налаштований рішуче. Більше того, передвиборна підготовка триває повним ходом і немає сумнівів, що Байден піде на другий строк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи проведуть в Україні парламентські вибори цієї осені. США намагаються активно тиснути на Київ у ухваленні рішень.