Республіканці судомно шукають альтернативу Трампу перед виборами в США: кого підтримують мільярдери

Пропозиції взяти участь у виборах отримали вже два кандидати

Напередодні президентських виборів у США великі донори республіканців судомно шукають альтернативу скандальному Дональду Трампу.

Про це повідомляє видання Axios.

Журналісти пишуть, що пошук альтернативи Трампу став наслідком розчарування в губернаторі Флориди Роні ДеСантісі, який вважався його головним конкурентом, але, як виявилося, зазнає труднощів у наборі підтримки перед першими передвиборчими дебатами Республіканської партії.

За даними видання, таємні пропозиції взяти участь у виборах вже отримали губернатор Віргінії Глен Янкін та губернатор Джорджії Браян Кемп.

У разі вступу в гонку першого можуть підтримати Мільярдер Рональд Лаудер, який входить у донори Республіканської партії та мільярдер Томас Петерффі, який спонсорує організацію Youngkin’s Spirit of Virginia PAC. Також останнім часом інтерес до Янгкіна виявляють інші великі донори Республіканської партії.

Зазначається, що інший можливий кандидат, Кемп менш схильний до гонки, оскільки розглядає можливість участі у виборах до Сенату США.

Загалом, йдеться у матеріалі, деякі спонсори Республіканської партії, розчаровані силою Трампа і вважають, що надто пізно представляти нового кандидата в гонку, враховуючи, що передвиборчий сезон розпочнеться менш як через п’ять місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днями Трампу висунули нові звинувачення у США.