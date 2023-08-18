Суд буде за два роки? Адвокати Трампа просять перенести дату засідання

Захист екс-президента хоче, щоб судовий розгляд відбувся після виборів

Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа, якому днями висунули нові звинувачення щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року, звернулися до федерального судді у Вашингтоні з проханням призначити суд над ним на квітень 2026 року.

Про це пише Reuters.

Таким чином, якщо їхнє прохання буде задоволене, судовий розгляд відбудеться вже після президентських виборів у США у листопаді 2024 року, на яких Трамп є лідером від республіканців.

"Громадський інтерес полягає у правосудді та справедливому судовому розгляді, а не в поспіху з вироком", — заявили адвокати Трампа.

Спеціальний прокурор США Джек Сміт, чий офіс веде справу Трампа про федеральні вибори 2020 року, звернувся до окружного судді США Тані Чуткан із проханням призначити судовий розгляд на 2 січня 2024 року. Ця дата – за два тижні до республіканських президентських праймеріз.

Нагадаємо, у цій справі Трампу пред’явлено звинувачення у 13 пунктах. До них належать порушення закону Джорджії про боротьбу з рекетом та корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцям, змову з метою фальсифікації та подання неправдивих документів. Окрім колишнього президента США звинувачують ще 18 його спільників, серед яких його адвокат Руді Джуліані, ексголова Білого дому Марк Медуз і кілька радників. За останні місяці проти Трампа розглядали чотири різні справи.

Докладніше про те, чому четверта справа проти Трампа є небезпечною для нього, читайте у матеріалі "Телеграфа": Спроба намалювати голоси на президентських виборах. Чому четверта справа проти Трампа найсерйозніша