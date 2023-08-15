Спроба намалювати голоси на виборах президента. Чому четверта справа проти Трампа найсерйозніша

Колишнього президента та його команду звинувачують спроби підтасувати результати

Колишній президент США Дональд Трамп сьогодні знову був у суді (він там часто, за останні місяці проти нього розглядали вже 4 різних справи). І ця справа може стати наймасштабнішою з усіх попередніх. Суд стосується втручання у президентські вибори 2020 року в Джорджії, де Трамп програв і нібито просив знайомого "знайти" йому голоси.

Чому ця справа небезпечна для Трампа

Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, включаючи порушення державного закону про рекет, схиляння державного службовця до порушення присяги, змову з метою видати себе за державного службовця, змову з метою підробки документів першого ступеня та змову з метою подання фальшивих документів.

Справа наражає на проблеми із закон не лише Трампа, а ще й понад десяток його союзників, пише The Associated Press. В обвинувальному акті, окрім Трампа, перелічено ще 18 осіб, які проходять там за статтею про боротьбу з рекетом, або RICO. Тобто була ціла схема з підтасування результатів.

Серед підсудних — колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, адвокат Сідні Павелл, які виступали на численних слуханнях і поширювали на телебаченні неправдиві заяви про необґрунтовані випадки ймовірної фальсифікації виборів. Джуліані й Пауелл вважаються учасниками змови у спробі скасувати вибори. Тут і голова штабу Трампа Марк Медоуз, який брав участь у телефонній розмові, під час якої Трамп закликав представників виборчої влади Джорджії "знайти" йому голоси, необхідні для оголошення переможцем.

Згадується і Майк Роман, представник передвиборчої кампанії Трампа, який, допоміг організувати списки фальшивих виборців Трампа, чиї голоси Конгрес міг зарахувати. Дженна Елліс теж допомагала поширювати неправдиві звинувачення Трампа щодо широкого шахрайства.

Існують ключові відмінності між державними обвинуваченнями (це справа про вибори у Джорджії) та федеральними. Якщо Трамп знову стане президентом у 2024 році, він не зможе себе помилувати, бо мова йде про державні обвинувачення.

У чому суть справи

Вважається, що Трамп і його команда намагалися скасувати перемогу Джо Байдена у штаті Джорджія у 2020-му році. Цей обвинувальний вирок став результатом 2,5 річного розслідування.

Все почалося зі зливу у січні 2021 року запису розмови Трампа з держсекретарем Джорджії, республіканцем Бредом Раффенспергером, Трамп попросив його "просто знайти" достатньо голосів, а це 11 780, щоб скасувати його поразку. У ході розмови Трамп тиснув на Раффенспергера, намагався підлеститися, благав та погрожував тюрмою.

На зв'язку були й кілька його союзників, у тому числі глава апарату Білого дому Марк Медоуз і юрист Клета Мітчелл.

Далі розслідування швидко інші спроби Трампа перешкодити процесу виборів. 98-сторінковий обвинувальний акт містить 41 пункт, у якому в приголомшливих деталях описується ймовірна змова з метою тиску на місцевих чиновників, надання неправдивих заяв щодо фальсифікацій на виборах до законодавчих зборів штату, переслідування виборчих працівників і посадових осіб Міністерства юстиції та тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

У тексті обвинувачення йдеться, що Трамп та інші його "помічники" відмовлялися визнати, що Трамп програв, і свідомо та добровільно приєдналися до змови, аби незаконно змінити результати виборів на користь Трампа.

Що далі

Це офіційне звинувачення, а не засудження. Обвинувальний висновок — це судовий документ, що містить обвинувачення. За нього голосувало велике журі (група людей, яка вирішує, чи має прокурор достатньо доказів для висунення кримінальних звинувачень).

Прокурор Джорджії Фані Вілліс оголосила, що надає підсудним можливість добровільно здатися не пізніше полудня п'ятниці, 25 серпня. Вона сказала, що планує судити всіх 19 обвинувачених разом.

Що каже Трамп

Політик традиційно усі звинувачення заперечує та називає розслідування щодо Джорджії "політичним полюванням на відьом". Трамп також називав свій дзвінок Раффенспергеру ідеальним.

Перед висуненням обвинувального акта в понеділок команда юристів Трампа подала судові скарги, намагаючись дискваліфікувати прокурора Вілліс та заблокувати розслідування. У заяві адвокати засудили звинувачення, назвавши події дня "шокуючими та абсурдними" та звинувативши Вілліс у тому, що вона побудувала свою справу на "свідках, які переховують власні особисті та політичні інтереси".

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Дональду Трампу звинуватили у спробі сфальсифікувати президентські вибори у 2020 році. За останні чотири місяці це вже третя кримінальна справа проти нього. Однак це не заважає йому залишатися найпопулярнішим кандидатом від республіканців.