Трампу висунули нові обвинувачення: дали час, щоб "добровільно здатися"

У документі перераховані обвинувачення за 41 пунктом

Колишньому президенту США Дональду Трампу, який, до слова, відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу України, Велике журі присяжних Джорджії висунуло обвинувачення, пов’язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім нього, у цій справі обвинувачують ще 18 спільників експрезидента.

"Трамп та інші обвинувачені… відмовилися визнати, що Трамп програв, і вони свідомо й навмисне приєдналися до змови з метою незаконної зміни результатів виборів на користь Трампа", — наводять ЗМІ обвинувальний висновок.

У документі перераховано обинувачення по 41 пункту.

Як пише Washington Post, самому Трампу пред’явлено звинувачення за 13 пунктами. До них належать порушення закону Джорджії про боротьбу з рекетом та корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцям, змову з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.

Серед союзників Трампа, проти яких висунуто звинувачення, його адвокат Руді Джуліані, ексголова Білого дому Марк Медуз і кілька радників.

Медоузу висунуто два обвинувачення: підбурювання до порушення присяги державним службовцям і рекет. Водночас Джуліані висунуто загалом 13 обвинувачень, включно з неправдивими заявами, рекетом, змовою з метою видати себе за державного службовця, змовою з метою вчинення фальсифікацій першого ступеня і змовою з метою подання фальшивих документів.

В обвинувальному висновку також фігурують іще 30 нерозкритих спільників.

За словами окружного прокурора округу Фултон Фанні Уілліс, обвинувачені мають час до полудня 25 серпня, щоб "добровільно здатися".

"Після пред'явлення обвинувачення, як це зазвичай відбувається за законодавством Джорджії, велике журі видало ордери на арешт тих, кому висунули обвинувачення", — сказала Вілліс і додала, що її офіс запропонує провести судовий процес щодо виборів Трампа протягом наступних шести місяців.

При цьому дату судового розгляду у справі про втручання у вибори 2020 року у Джорджії призначить суддя.

Для довідки: Велике журі в понеділок весь день заслуховувало свідчення свідків у справі після більше ніж дворічного розслідування прокурора округу Фултон Фані Вілліс про те, чи порушив експрезидент Дональд Трамп і його союзники закон Джорджії, намагаючись вплинути на результат президентських виборів 2020 року в цьому штаті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навесні 2023 року колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним у ще одній справі, цього разу про спробу зґвалтування журналістки Джин Керол у роздягальні універмагу на Манхеттені 1996 року.