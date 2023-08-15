Трампу выдвинули новые обвинения: дали время, чтобы "добровольно сдаться"

В документе перечислены обвинения по 41 пункту

Бывшему президенту США Дональду Трампу, который, к слову, известен своим скандальными высказываниями в адрес Украины, Большое жюри присяжных Джорджии выдвинуло обвинения, связанные с попытками упразднить результаты выборов 2020 года.

Об этом сообщают местные СМИ.

Помимо него в этом деле обвиняет еще 18 сообщников экс-президента.

"Трамп и другие обвиняемые… отказались признать, что Трамп проиграл, и они сознательно и намеренно присоединились к сговору с целью незаконного изменения результатов выборов в пользу Трампа", — приводят СМИ обвинительное заключение.

В документе перечислены обвинения по 41 пункту.

Как пишет Washington Post самому Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, сговор с целью фальсификации и подачи ложных документов.

Среди союзников Трампа, против которых выдвинуты обвинения, его адвокат Руди Джулиани, экспредседатель Белого дома Марк Мэдоуз и несколько советников.

Медоузу предъявлено два обвинения: подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим и рэкет. В то же время Джулиани выдвинуто в общей сложности 13 обвинений, включая ложные заявления, рэкет, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, сговор с целью совершения фальсификаций первой степени и сговор с целью представления фальшивых документов.

В обвинительном заключении также фигурируют еще 30 нераскрытых подельников.

По словам окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис, у обвиняемых есть время до полудня 25 августа, чтобы "добровольно сдаться".

"По предъявлении обвинения, как это обычно происходит по законодательству Джорджии, большое жюри выдало ордера на арест тех, кому предъявлены обвинения", — сказала Уиллис и добавила , что ее офис предложит провести судебный процесс по выборам Трампа в течение следующих шести месяцев.

При этом дату судебного разбирательства по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в Джорджии назначит судья.

Для справки: Большое жюри в 14 августа весь день заслушивало свидетельские показания по делу после более чем двухлетнего расследования прокурора округа Фултон Фанни Уиллис о том, нарушил ли экс-президент Дональд Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на результат президентских выборов 2020 года в этом штате.

Напомним, ранее мы писали о том, что весной 2023 года бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным по еще одному делу, на этот раз о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрол в раздевалке универмага на Манхеттене в 1996 году.