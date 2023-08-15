Попытка нарисовать голоса на президентских выборах. Почему четвертое дело против Трампа самое серьезное

Бывший президент и его команда обвиняют попытки подтасовать результаты

Бывший президент США Дональд Трамп сегодня снова был в суде (он там часто, за последние месяцы против него рассматривали уже 4 разных дела). И это дело может стать самым масштабным из всех предыдущих. Суд касается вмешательства в президентские выборы 2020 года в Джорджии, где Трамп проиграл и якобы просил знакомого "найти" ему голоса.

Почему это дело опасно для Трампа

Трамп выдвинули обвинения по 13 пунктам, включая нарушение государственного закона о рэкете, склонение государственного служащего к нарушению присяги, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, сговор с целью подделки документов первой степени и сговор с целью представления фальшивых документов.

Дело подвергает проблемы с законом не только Трампа, но и более десятка его союзников, пишет The Associated Press. В обвинительном акте, кроме Трампа, перечислены еще 18 человек, проходящих там по статье о борьбе с рэкетом, или RICO. То есть была целая схема по подтасовке результатов.

Среди подсудимых — бывший мэр Нью-Йорк Рудольф Джулиани, адвокат Сидни Пауэлл, выступавшие на многочисленных слушаниях и распространявшие на телевидении ложные заявления о необоснованных случаях вероятной фальсификации выборов. Джулиани и Пауэлл считаются участниками сговора в попытке отменить выборы. Здесь и глава штаба Трампа Марк Медоуз, принимавший участие в телефонном разговоре, во время которого Трамп призвал представителей избирательных властей Джорджии "найти" ему голоса, необходимые для объявления победителем.

Упоминается и Майк Роман, представитель предвыборной кампании Трампа, помогавший организовать списки фальшивых избирателей Трампа, чьи голоса Конгресс мог засчитать. Дженна Эллис тоже помогала распространять ложные обвинения Трампа по поводу широкого мошенничества.

Существуют ключевые отличия между государственными обвинениями (это дело о выборах в Джорджии) и федеральными. Если Трамп снова станет президентом в 2024 году, он не сможет себя помиловать, потому что речь идет о государственных обвинениях.

В чем суть дела

Считается, что Трамп и его команда пытались отменить победу Джо Байдена в штате Джорджия в 2020 году. Этот обвинительный приговор стал результатом 2,5-летнего расследования.

Все началось с ливня в январе 2021 года записи разговора Трампа с госсекретарем Джорджии, республиканцем Брэдом Раффенспергером, Трамп попросил его "просто найти" достаточно голосов, а это 11 780, чтобы отменить его поражение. В ходе разговора Трамп давил на Раффенспергера, пытался заинтересоваться, умолял и угрожал тюрьмой.

На связи были и несколько его союзников, в том числе глава аппарата Белого дома Марк Мэдоуз и юрист Клета Митчелл.

Далее расследование скоро другие попытки Трампа помешать процессу выборов. 98-страничный обвинительный акт содержит 41 пункт, в котором в потрясающих деталях описывается вероятный сговор с целью давления на местных чиновников, предоставление ложных заявлений по фальсификациям на выборах в законодательное собрание штата, преследование избирательных работников и должностных лиц Министерства юстиции и тогдашнего вице.

В тексте обвинения говорится, что Трамп и другие его "помощники" отказывались признать, что Трамп проиграл и сознательно и добровольно присоединились к сговору, чтобы незаконно изменить результаты выборов в пользу Трампа.

Что дальше

Это официальное обвинение, а не осуждение. Обвинительное заключение – это судебный документ, содержащий обвинение. За него голосовало большое жюри (группа людей, которая решает, есть ли у прокурора достаточно доказательств для предъявления уголовных обвинений).

Прокурор Джорджии Фанни Уиллис объявила, что предоставляет подсудимым возможность добровольно сдаться не позднее полудня пятницы, 25 августа. Она сказала, что планирует судить всех 19 обвиняемых вместе.

Что говорит Трамп

Политик традиционно все обвинения отрицает и называет расследование по Джорджии "политической охотой на ведьм". Трамп также называл свой звонок Раффенспергеру идеальным.

Перед выдвижением обвинительного акта в понедельник команда юристов Трампа подала судебные жалобы, пытаясь дисквалифицировать прокурора Уиллис и заблокировать расследование. В заявлении адвокаты осудили обвинения, назвав события дня "шокирующими и абсурдными" и обвинив Уиллис в том, что она построила свое дело на "свидетелях, скрывающих личные и политические интересы".

Как сообщал "Телеграф", недавно Дональд Трамп обвинился в попытке сфальсифицировать президентские выборы в 2020 году. За последние четыре месяца это уже третье уголовное дело против него. Однако это не мешает ему оставаться популярнейшим кандидатом от республиканцев.