Гарантії безпеки США для України: що буде, якщо до влади прийде Трамп

Військова допомога Україні залежатиме не лише від президента США

Угоди між США та Україною щодо гарантій безпеки будуть прописані таким чином, що продовжать діяти, навіть якщо до влади у Вашингтоні прийдуть противники військової допомоги ЗСУ.

Як повідомляє "Голос Америки", про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Меттью Міллер.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи щось зміниться якщо до влади прийде умовний Дональд Трамп, Міллер заявив, що військова підтримка буде закріплена в двосторонніх договорах, які діятимуть незалежно від особистості президента.

"Ми повинні закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", — сказав він.

При цьому він зазначив, що багато також залежатиме від Конгресу, який поки погоджувався виділити більше підтримки Україні. Чиновник додав, що сподівається, що так буде й надалі.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Дональду Трампу звинуватили у спробі сфальсифікувати президентські вибори у 2020 році. За останні чотири місяці це вже третя кримінальна справа проти нього. Однак це не заважає йому залишатися найпопулярнішим кандидатом від республіканців.