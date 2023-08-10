Гарантии безопасности США для Украины: что будет, если ко власти придет Трамп

Военная помощь Украине будет зависеть не только от президента США

Соглашения между США и Украиной по гарантиям безопасности будут прописаны таким образом, что продолжат действовать, даже если ко власти в Вашингтоне придут противники военной помощи ВСУ.

Как сообщает "Голос Америки", об этом во время брифинга рассказал спикер Государственного департамента США Меттью Миллер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, изменится ли что-то если ко власти придет условный Дональд Трамп, Миллер заявил, что военная поддержка будет закреплена в двусторонних договорах, которые будут действовать вне зависимости от личности президента.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", — сказал он.

При этом он отметил, что многое также будет зависеть от Конгресса, который пока соглашался выделить больше поддержки Украине. Чиновник добавил, что надеется, что так будет и впредь.

Как сообщал "Телеграф", недавно Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке сфальсифицировать президентские выборы в 2020 году. За последние четыре месяца это уже третье уголовное дело против него. Однако это не мешает ему оставаться самым популярным кандидатом от республиканцев.