У Держдепі США засмутили заявою про арешт путіна: "тільки коли втратить владу"

Глави держав зазвичай мають імунітет

Російського диктатора володимира путіна навряд чи вдасться заарештувати і притягнути до відповідальності, поки він перебуває на своїй посаді.

Як розповіла посол Держдепартаменту США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтерв’ю "Бабель", якщо арешт і станеться, то вже тоді, коли путін не буде при владі.

"Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС або української спеціальної палати, то, швидше за все, це станеться через те, що він більше не буде главою держави", — зазначила чиновник.

З її слів, національні суди не можуть подолати імунітет глави держави, проте це не означає, що проти російського диктатора не можна підготувати обвинувальні акти.

При цьому ван Скаак додала, що хоч подолати імунітет путіна буде складно, проте в росії є величезна кількість високопосадовців, які здійснювали військову агресію і не мають імунітету. Тому організація трибуналу все ж таки має сенс.

"Ви маєте бути готовими до швидких дій, якщо в росії почнуться політичні трансформації і ці люди втратять посади та імунітет", — зазначила вона.

Іншим варіантом може бути те, що путіна заарештують в іншій країні. Вона поставила за приклад історію з ПАР, куди російський диктатор приїхати не наважився, оскільки країна все ж таки має обов’язки перед МКС.

Як повідомлялося раніше, путін все ж таки злякався їхати особисто на саміт БРІКС у ПАР, оскільки його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.