В Госдепе США расстроили заявлением об аресте путина: "лишь когда потеряет власть"

У глав государств обычно есть иммунитет

Российского диктатора владимира путина вряд ли удастся арестовать и привлечь к ответственности пока он находится на своем посту.

Как рассказала посол Госдепартамента США по особым поручениям глобального криминального правосудия Бет ван Скаак в интервью "Бабель", если арест и случится, то уже тогда, когда путин не будет при власти.

"Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет из-за того, что он более не будет главой государства", — отметила чиновница.

По ее словам, национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства, однако это не значит, что против российского диктатора нельзя подготовить обвинительные акты.

При этом ван Скаак добавила, что хоть преодолеть иммунитет путина будет сложно, однако в россии есть огромное количество высокопоставленных чиновников, которые осуществляли военную агрессию и не обладают иммунитетом. Поэтому организация трибунала все же имеет смысл.

"Вы должны быть готовы к быстрым действиям, если в россии начнутся политические трансформации и эти люди потеряют должности и иммунитет", — отметила она.

Другим вариантом может быть то, что путина арестуют в другой стране. Она поставила в пример историю с ЮАР, куда российский диктатор приехать не решился, поскольку страна все же имеет обязанности перед МУС.

Как сообщалось ранее, путин все же испугался ехать лично на саммит БРИКС в ЮАР, поскольку его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.