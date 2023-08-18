Суд будет через два года? Адвокаты Трампа просят перенести дату заседания

Защита экс-президента хочет, чтобы судебное разбирательство состоялось после выборов

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа, которому на днях выдвинули новые обвинения, связанные с попытками упразднить результаты выборов 2020 года, обратились к федеральному судье в Вашингтоне с просьбой назначить суд над ним на апрель 2026 года.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом, если их просьба будет удовлетворена, судебное разбирательство состоится уже после президентских выборов в США в ноябре 2024 года, на которых Трамп является лидером от республиканцев.

"Общественный интерес заключается в правосудии и справедливом судебном разбирательстве, а не в спешке с приговором", — заявили адвокаты Трампа.

Специальный прокурор США Джек Смит, чей офис ведет дело Трампа о федеральных выборах 2020 года, обратился к окружному судье США Тане Чуткан с просьбой назначить судебное разбирательство на 2 января 2024 года. Эта дата — за две недели до республиканских президентских праймериз.

Напомним, по этому делу Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, сговор с целью фальсификации и подачи ложных документов. Кроме бывшего президента США обвиняется еще 18 его сообщников, среди которых его адвокат Руди Джулиани, экспредседатель Белого дома Марк Мэдоуз и несколько советников. За последние месяцы против Трампа рассматривали четыре разных дела.

Подробнее о том, почему четвертое дело против Трампа опасно для него, читайте в материале "Телеграфа": Попытка нарисовать голоса на президентских выборах. Почему четвертое дело против Трампа самое серьезное