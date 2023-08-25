"Трамп на стадії личинки". Ким є кандидат у президенти США Рамасвамі, який хоче залишити Україну без допомоги

Республіканець почав праймеріз з нісенітниць про Україну

У США зараз у самому розпалі передвиборча кампанія — кандидати, які претендують на президентське крісло у 2024 році, вже почали боротися за номінацію на праймеріз (дебатах). Конкурент Трампа, республіканець Вівек Рамасвамі індійського походження представив свій геніальний погляд на те, як закінчити війну в Україні. Він запропонував припинити військову підтримку і фінансування.

Це не перший раз, коли Рамасвамі дивно висловлюється про напад росії на Україну, він і раніше був прихильником ідеї того, що Україна повинна піти на великі поступки агресору. Зазначимо одразу, що не всі кандидати-республіканці дотримуються таких поглядів, приміром, Ніккі Гейлі називає Україну передовою лінією оборони США. "Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про Рамасвамі.

Погляди на Україну

У червні в інтерв'ю ABC News Рамасвамі закликав Україну піти на "значні поступки", щоб завершити війну. Він вважає, що загрозою номер один для американських військових є китайсько-російські альянси, і тому закликав до зобов’язань не дозволити Україні вступити до НАТО. Натомість рф повинна вийти зі свого договору та спільної військової угоди з Китаєм.

"Що, на мою думку, нам потрібно зробити, так це припинити війну в Україні на мирних умовах, які, так, дійсно призведуть до деяких серйозних поступок росії, включаючи замороження поточних ліній контролю в угоді про перемир'я в стилі війни в Кореї", – сказав він.

На праймеріз 23 серпня у штаті Вісконсин Рамасвамі у відповідь на запитання, чи підтримує він збільшення військової підтримки України, заявив, що він проти цього. Натомість він каже, що США повинні використовувати ресурси для захисту від вторгнення на кордоні з Мексикою, пише AP.

На запитання журналіста "Голос Америки" про те, чому він виступає проти військової підтримки України, політик відповів, що це "не відповідає інтересам Америки". Рамасвамі переконаний, що припинення війни в Україні нібито допоможе зберегти її суверенітет, водночас він додав, що війна може закінчитися миттєво, щойно Вашингтон перестане втручатися в ситуацію та припинить фінансування.

"Мій план припинення війни в Україні насправді буде кращим для України. Принаймні вона вийде з війни зі збереженням суверенітету. А це не та ситуація, в якій вони зараз перебувають. Запам'ятайте мої слова. Ця війна закінчиться просто зараз, якщо США не втручатимуться та скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її", — заявив кандидат.

Мультимільйонер з родини емігрантів. Біографія

38-річний Вівек Рамасвамі — селф-мейд підприємець, який походить з родини індійських іммігрантів, батько Вівека — інженер, а його мати — психіатр. Він навчався в Гарварді, де вивчав біологію та став співзасновником сайту StudentBusinesses.com, через який студенти-творці компаній могли розповідати про свої ідеї професійним інвесторам. 2009 року приватна благодійна організація придбала сервіс за неназвану суму. Закінчивши університет, Рамасвамі почав працювати у хедж-фонді QVT, де спеціалізувався на інвестиціях у фармацевтичній галузі. За перші сім років своєї кар'єри він заробив $7 млн, а до 28 років став партнером. Далі він вступив до юридичного факультету в Єльському університеті.

Вівек раніше не балотувався на державні посади і не брав участі у дебатах

Рамасвамі розбагатів завдяки фармацевтичній компанії Roivant Sciences, яку він заснував дев'ять років тому. У 2021 році Рамасвамі залишив посаду генерального директора Roivant і зайнявся політикою, опублікувавши книгу Woke, Inc., в якій він критикує підвищену увагу корпоративної Америки до питань соціальної справедливості та зміни клімату. Книга підвищила авторитет Рамасвамі серед консерваторів, і він почав своє стрімке сходження як зірка правого крила. Через рік він заснував компанію з управління активами під назвою Strive Asset Management.

Зараз він володіє активами на суму понад $950 млн, за даними Forbes USA. Тиждень тому його статки перевищували $1 млрд, що дозволило йому вважатися одним із 20 наймолодших мільярдерів США, проте через просідання ринку він знову опустився нижче за позначку $1 млрд. Він одружений на Апурві Рамасвамі, лікарці, з якою познайомився під час навчання в Єльському університеті. У нього з дружиною двоє синів.

Дивні політичні погляди

Він вважає кліматичну кризу обманом, Трампа "найкращим президентом 21 століття", і вірить у теорію змови щодо теракту 11 вересня.

Рамасвамі вважає Дональда Трампа своїм героєм. Він назвав Трампа "найкращим президентом 21 століття" і, якщо він переможе, пообіцяв помилувати його.

Висунув плани щодо ліквідації низки департаментів, включаючи Департамент освіти, Комісію з ядерного регулювання, Службу внутрішніх доходів і ФБР. Він запропонував реорганізацію, згідно з якою фінансування ФБР буде розподілено між Секретною службою, Мережею боротьби з фінансовими злочинами та Розвідувальним управлінням Міноборони.

Вважає, що уряд говорив неправду про теракт 11 вересня і промовився про це в інтерв'ю журналу The Atlantic. Політик підозрює, що на літаках, які врізалися у вежі-близнюки, були агенти ФБР та це могла бути змова . Пізніше Рамасвамі сказав, що журналісти неправильно процитували його, але Atlantic опублікував аудіо, де політик розповідає про змову.

і промовився про це в інтерв'ю журналу The Atlantic. Політик підозрює, що на літаках, які врізалися у вежі-близнюки, були агенти ФБР та це . Пізніше Рамасвамі сказав, що журналісти неправильно процитували його, але Atlantic опублікував аудіо, де політик розповідає про змову. Під час дебатів Республіканської партії його освистали за те, що він назвав зміну клімату обманом.

Замість того, щоб будувати стіну вздовж американо-мексиканського кордону він пропонує розмістити там солдатів.

Його книга Woke, Inc: Inside Corporate America's Social Justice Scam, спрямована проти "нових світських релігій країни, таких як ковідизм, кліматизм і гендерна ідеологія". Виступає проти "тиранії меншості", яка полягає в примушуванні дітей визнавати гендерні відмінності, які існують для дорослих. Вважає, що стать, раса та сексуальна орієнтація визначають, ким ви є і чого можете досягти, тому пропонує це змінити: "Америка — системно расистська нація. Якщо ти чорний, ти за своєю суттю знедолений. Якщо ти білий, ти за своєю суттю привілейований". Мовляв, Америка стала місцем, "повним жертв", де "зникли віра, патріотизм і працьовитість".

Його погляди виділяються на тлі інших кандидатів, тому ЗМІ вже охрестили Рамасвамі демагогом і "личинкою Трампа".

"Рамасвамі схожий на Трампа на стадії личинки, який линяє до повного розмаху крил Make America Great Again, але ще не повністю. Однак його самозакоханість повністю розвинулася", — написав Френк Бруні в New York Times.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні президентських виборів у США великі донори республіканців судомно шукають альтернативу скандальному Дональду Трампу.