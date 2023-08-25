"Трамп на стадії личинки". Ким є кандидат у президенти США Рамасвамі, який хоче залишити Україну без допомоги
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- 2022
Республіканець почав праймеріз з нісенітниць про Україну
У США зараз у самому розпалі передвиборча кампанія — кандидати, які претендують на президентське крісло у 2024 році, вже почали боротися за номінацію на праймеріз (дебатах). Конкурент Трампа, республіканець Вівек Рамасвамі індійського походження представив свій геніальний погляд на те, як закінчити війну в Україні. Він запропонував припинити військову підтримку і фінансування.
Це не перший раз, коли Рамасвамі дивно висловлюється про напад росії на Україну, він і раніше був прихильником ідеї того, що Україна повинна піти на великі поступки агресору. Зазначимо одразу, що не всі кандидати-республіканці дотримуються таких поглядів, приміром, Ніккі Гейлі називає Україну передовою лінією оборони США. "Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про Рамасвамі.
Погляди на Україну
У червні в інтерв'ю ABC News Рамасвамі закликав Україну піти на "значні поступки", щоб завершити війну. Він вважає, що загрозою номер один для американських військових є китайсько-російські альянси, і тому закликав до зобов’язань не дозволити Україні вступити до НАТО. Натомість рф повинна вийти зі свого договору та спільної військової угоди з Китаєм.
"Що, на мою думку, нам потрібно зробити, так це припинити війну в Україні на мирних умовах, які, так, дійсно призведуть до деяких серйозних поступок росії, включаючи замороження поточних ліній контролю в угоді про перемир'я в стилі війни в Кореї", – сказав він.
На праймеріз 23 серпня у штаті Вісконсин Рамасвамі у відповідь на запитання, чи підтримує він збільшення військової підтримки України, заявив, що він проти цього. Натомість він каже, що США повинні використовувати ресурси для захисту від вторгнення на кордоні з Мексикою, пише AP.
На запитання журналіста "Голос Америки" про те, чому він виступає проти військової підтримки України, політик відповів, що це "не відповідає інтересам Америки". Рамасвамі переконаний, що припинення війни в Україні нібито допоможе зберегти її суверенітет, водночас він додав, що війна може закінчитися миттєво, щойно Вашингтон перестане втручатися в ситуацію та припинить фінансування.
"Мій план припинення війни в Україні насправді буде кращим для України. Принаймні вона вийде з війни зі збереженням суверенітету. А це не та ситуація, в якій вони зараз перебувають. Запам'ятайте мої слова. Ця війна закінчиться просто зараз, якщо США не втручатимуться та скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її", — заявив кандидат.
Мультимільйонер з родини емігрантів. Біографія
38-річний Вівек Рамасвамі — селф-мейд підприємець, який походить з родини індійських іммігрантів, батько Вівека — інженер, а його мати — психіатр. Він навчався в Гарварді, де вивчав біологію та став співзасновником сайту StudentBusinesses.com, через який студенти-творці компаній могли розповідати про свої ідеї професійним інвесторам. 2009 року приватна благодійна організація придбала сервіс за неназвану суму. Закінчивши університет, Рамасвамі почав працювати у хедж-фонді QVT, де спеціалізувався на інвестиціях у фармацевтичній галузі. За перші сім років своєї кар'єри він заробив $7 млн, а до 28 років став партнером. Далі він вступив до юридичного факультету в Єльському університеті.
Рамасвамі розбагатів завдяки фармацевтичній компанії Roivant Sciences, яку він заснував дев'ять років тому. У 2021 році Рамасвамі залишив посаду генерального директора Roivant і зайнявся політикою, опублікувавши книгу Woke, Inc., в якій він критикує підвищену увагу корпоративної Америки до питань соціальної справедливості та зміни клімату. Книга підвищила авторитет Рамасвамі серед консерваторів, і він почав своє стрімке сходження як зірка правого крила. Через рік він заснував компанію з управління активами під назвою Strive Asset Management.
Зараз він володіє активами на суму понад $950 млн, за даними Forbes USA. Тиждень тому його статки перевищували $1 млрд, що дозволило йому вважатися одним із 20 наймолодших мільярдерів США, проте через просідання ринку він знову опустився нижче за позначку $1 млрд. Він одружений на Апурві Рамасвамі, лікарці, з якою познайомився під час навчання в Єльському університеті. У нього з дружиною двоє синів.
Дивні політичні погляди
Він вважає кліматичну кризу обманом, Трампа "найкращим президентом 21 століття", і вірить у теорію змови щодо теракту 11 вересня.
- Рамасвамі вважає Дональда Трампа своїм героєм. Він назвав Трампа "найкращим президентом 21 століття" і, якщо він переможе, пообіцяв помилувати його.
- Висунув плани щодо ліквідації низки департаментів, включаючи Департамент освіти, Комісію з ядерного регулювання, Службу внутрішніх доходів і ФБР. Він запропонував реорганізацію, згідно з якою фінансування ФБР буде розподілено між Секретною службою, Мережею боротьби з фінансовими злочинами та Розвідувальним управлінням Міноборони.
- Вважає, що уряд говорив неправду про теракт 11 вересня і промовився про це в інтерв'ю журналу The Atlantic. Політик підозрює, що на літаках, які врізалися у вежі-близнюки, були агенти ФБР та це могла бути змова. Пізніше Рамасвамі сказав, що журналісти неправильно процитували його, але Atlantic опублікував аудіо, де політик розповідає про змову.
- Під час дебатів Республіканської партії його освистали за те, що він назвав зміну клімату обманом.
- Замість того, щоб будувати стіну вздовж американо-мексиканського кордону він пропонує розмістити там солдатів.
- Його книга Woke, Inc: Inside Corporate America's Social Justice Scam, спрямована проти "нових світських релігій країни, таких як ковідизм, кліматизм і гендерна ідеологія". Виступає проти "тиранії меншості", яка полягає в примушуванні дітей визнавати гендерні відмінності, які існують для дорослих. Вважає, що стать, раса та сексуальна орієнтація визначають, ким ви є і чого можете досягти, тому пропонує це змінити: "Америка — системно расистська нація. Якщо ти чорний, ти за своєю суттю знедолений. Якщо ти білий, ти за своєю суттю привілейований". Мовляв, Америка стала місцем, "повним жертв", де "зникли віра, патріотизм і працьовитість".
Його погляди виділяються на тлі інших кандидатів, тому ЗМІ вже охрестили Рамасвамі демагогом і "личинкою Трампа".
"Рамасвамі схожий на Трампа на стадії личинки, який линяє до повного розмаху крил Make America Great Again, але ще не повністю. Однак його самозакоханість повністю розвинулася", — написав Френк Бруні в New York Times.
Раніше "Телеграф" писав, що напередодні президентських виборів у США великі донори республіканців судомно шукають альтернативу скандальному Дональду Трампу.