Головний конкурент Трампа по партії влився у передвиборчі перегони США: що Десантіс говорив про Україну

Десантіс відрізняється суперечливими заявами про війну в Україні

Губернатор Флориди Рон Десантіс подав документи до Федеральної виборчої комісії США для участі у виборах президента у 2024 році. Ймовірно, він стане головним конкурентом екс-президенту США Дональду Трампу, який розпочав передвиборчу кампанію ще у листопаді 2022 року та вже відреагував на висування Десантіса.

Про це повідомляє AP.

У листопаді 2022 року на проміжних виборах Десантіс переконливо переміг на губернаторських виборах у Флориді, зокрема й у деяких округах, які традиційно голосували за кандидатів від Демократичної партії.

Рон Десантіс. Фото facebook/RonDeSantis

Тоді ж він випередив Трампа в опитуваннях та був найпопулярнішим кандидатом у президенти від Республіканської партії. Однак надалі Трамп зумів вирватися вперед — насамперед через ранній початок президентської кампанії.

Наприкінці минулого року відносини між політиками зіпсувалися через критику з боку Трампа, який звинувачував Десантіса в нібито нелояльності.

Хто ще офіційно оголосив про участь у виборах президента США у 2024 році:

колишній губернатор Південної Кароліни та екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі;

підприємець та консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі;

сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт;

колишній губернатор штату Арканзас Аса Хатчінсон;

радіоведучий Леррі Елдер.

Дональд Трамп відреагував на подання Десантісом заявки до виборчкому. В одній із соцмереж він написав, що особисто хотів би привітати суперника з "нарешті оголошеним рішенням вступити в гонку" і налякав його "лівими фанатиками".

"Сподіваюся, він отримає повний набір вражень від нападок марксистів, комуністів та радикальних лівих фанатиків нашої країни, без яких він ніколи не дізнається, яку роботу він виконує", — написав Трамп, додавши, що Десантіс "не готовий до масштабних викликів".

Ставлення Десантіса до України неоднозначне — у березні він назвав війну в Україні "територіальною суперечкою", додавши, що "подальше заплутування" ситуації не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США. Однак це викликало різку критику навіть у лавах його партії. Пізніше він назвав президента росії володимира путіна військовим злочинцем, проте потім знову заявляв про необхідність "перемир’я" в Україні.

Водночас він говорив, що вторгнувшись до України у 2014 році росія зробила помилку і українці мають право на окупований Крим та частину Донбасу. Те, що робить рф в Україні зараз, за його словами — очевидне вторгнення.

При цьому Десантіс виступає проти відправки американських військових до України і дуже стурбований ризиком ескалації між Вашингтоном і Москвою через зростання поставок зброї Україні. Тривожить кандидата в президенти й інше — хоча, за його словами, путін "має понести покарання" за вчинене в Україні, росія — "бензоколонка з купою ядерної зброї".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у президенти США від демократичної партії балотуватиметься племінник убитого президента Джона Кеннеді, Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. У своєму Twitter він нещодавно публікував чужий матеріал, у якому однією з причин війни названо геополітичні спроби розширення НАТО. Однак під час передвиборчого мітингу Роберт Кеннеді-молодший також заявив, що вважає за правильну американську підтримку України.