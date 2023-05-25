Главный конкурент Трампа по партии влился в предвыборную гонку США: что Десантис говорил об Украине

Десантис отличается противоречивыми заявлениями о войне в Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис подал документы в Федеральную избирательную комиссию США для участия в выборах президента в 2024 году. Вероятно, он станет главным конкурентом экс-президенту США Дональду Трампу, который начал предвыборную кампанию еще в ноябре 2022 года и уже отреагировал на выдвижение Десантиса.

Об этом сообщает AP.

В ноябре 2022 года на промежуточных выборах Десантис убедительно победил на губернаторских выборах во Флориде, в том числе и в некоторых округах, которые традиционно голосовали за кандидатов от Демократической партии.

Рон Десантис. Фото facebook/RonDeSantis

Тогда же он опередил Трампа в опросах и был самым популярным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Однако в дальнейшем Трамп сумел вырваться вперед — прежде всего из-за раннего начала президентской кампании.

В конце прошлого года отношения между политиками испортились из-за критики со сторонв Трампа, который обвинял Десантиса в якобы нелояльности.

Кто еще официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году:

бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли;

предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми;

сенатор от Южной Каролины Тим Скотт;

бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон;

радиоведущий Лэрри Элдер.

Дональд Трамп отреагировал на подачу Десантисом заявки в избирком. В одной из соцсетей он написал, что лично хотел бы поздравить соперника с "наконец-то объявленным решением вступить в гонку" и припугнул его "левыми фанатиками".

"Надеюсь, он получит полный набор впечатлений от нападок марксистов, коммунистов и радикальных левых фанатиков нашей страны, без которых он никогда не узнает, какую работу он выполняет", — написал Трамп добавив, что Десантис "не готов к масштабным вызовам".

Отношение Десантиса к Украине неоднозначное — в марте он назвал войну в Украине "территориальным спором", добавив, что "дальнейшее запутывание" ситуации не является частью "жизненно важных национальных интересов" США. Однако это вызвало резкую критику даже в рядах его партии. Позже он назвал президента рф владимира путина военным преступником, однако потом снова заявлял о необходимости "перемирия" в Украине.

В то же время он говорил, что вторгнувшись в Украину в 2014 году россия совершила ошибку и украинцы имеют право на оккупированный Крым и часть Донбасса. То, что делает рф в Украине сейчас, по его словам — очевидное вторжение.

При этом Десантис выступает против отправки американских военных в Украину и очень обеспокоен риском эскалации между Вашингтоном и Москвой из-за возрастающих поставок оружия Украине. Тревожит кандидата в президенты и другое — хотя, по его словам Путин "должен понести наказание" за совершенное в Украине, россия — "бензоколонка с кучей ядерного оружия".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в президенты США от демократической партии будет баллотироваться племянник убитого президента Джона Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. В своем Twitter он недавно публиковал чужой материал, в котором одной из причин войны названы геополитические попытки расширения НАТО. Однако во время предвыборного митинга Роберт Кеннеди-младший также заявил, что считает правильной американскую поддержку Украины.