В Украине воздушная тревога, угроза "Кинжалов": подробности

До отбоя тревоги украинцев просят не выходить из укрытий

По всей Украине в пятницу, 25 августа, объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, существует угроза применения ракет "Кинжал". Жителей всех регионов просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в убежища.

Самолет МиГ-31К — это сверхзвуковой истребитель-перехватчик, который российская армия использует с 80-х годов. В 2018 году МиГ-31К оснастили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые сложно распознать и уничтожить украинской системе ПВО. Из-за этого ракет "Кинжал" несут серьезную опасность для населения. Максимальная дальность поражения цели у МиГ-31К до 2 тысяч км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 25 августа армия россии дважды обстреляла Одессу. Россияне использовали две ракеты типа Х-35/59, но ни одна из них не достигла своей цели.