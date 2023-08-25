В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу "Кинджалів": подробиці

До відбою тривоги українцям рекомендують не залишати укриття

По всій Україні ввечері 25 серпня повторно оголосили повітряну тривогу, хоча за кілька хвилин до цього дали відбій по всім регіонам. Причиною став зліт МіГ-31К в росії.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, існує загроза застосування ракет "Кинджал". Жителів усіх регіонів просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно пройти до сховищ.

18:01 На російському аеродромі "Саваслейка" в Нижегородській області знову злетів винищувач МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кінджал". Про пуски ракет поки що не повідомляється.

Літак МіГ-31К — це надзвуковий винищувач-перехоплювач, який російська армія використовує з 80-х років. У 2018 році МіГ-31К оснастили гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які складно розпізнати та знищити українській системі ППО. Через це ракети "Кинжал" несуть серйозну небезпеку для населення. Максимальна дальність ураження мети у МіГ-31К до 2 тисяч кілометрів.

Приблизно о 17:37 в регіонах почали давати відбій повітряної тривоги. Інформації про те, що МіГ-31К попрямував до рубежів пусків ракет не було, запусків ракет також не фіксувалося.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 25 серпня армія росії двічі обстріляла Одесу. Росіяни використовували дві ракети типу Х-35/59, але жодна з них не досягла своєї мети.