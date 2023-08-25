Одещину вночі двічі "кошмарили" ракетами: перші подробиці атаки

Першу тривогу в області оголошували близько опівночі, другу — ближче до світанку

Російські окупанти продовжують тероризувати жителів мирної Одещини. У ніч на 25 серпня в регіоні двічі лунали сигнали повітряної тривоги. Очевидці та моніторингові пабліки повідомляли про вибухи, окремі із яких чули навіть у самій Одесі.

Перші деталі атаки повідомив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі. Він підтвердив, що ворог два рази намагався атакувати область за допомогою крилатих ракет.

Ціллю першої атаки стало місто Чорноморськ, звідки нерідко у плавання виходять суховантажі із зерном. За попередніми даними, росіяни використали дві ракети типу Х-35/59. Однак жодна із них не досягла своєї мети, адже сили ППО оперативно відпрацювали по них.

Повторно сирени повітряної тривоги в Одеській області зазвучали близько четвертої ранку. За даними моніторингових пабліків, окупанти намагалися атакувати регіон за допомогою "Калібрів". Про влучання наразі не повідомлялося, ймовірно, протиповітряна оборона теж відпрацювала з ювелірною точністю.

"Телеграф" слідкує за оновленням даних.

Нагадаємо, що це — далеко не перша атака на Одещину у серпні 2023 року. Здебільшого росіяни застосовують змішаний тип боєприпасів, часто завдаючи ударів іранськими "шахедами". Через це, зокрема, у одному із портів на Дунаї постраждало зерносховище.