Було кілька хвиль "шахедів": Одещина знову опинилася під ударом ворога

У ніч проти 16 серпня на Одеську область була нова атака "шахедами".

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, сили ППО збивали ворожі безпілотники у небі над регіоном.

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності залишатися всім у безпечних місцях!" — писав уночі чиновник.

Також удари підтвердили і в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Там написали, що область атакували дві групи ударних БПЛА.

"Шахеди" заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим самим маршрутом, що й попередні", — уточнювали військові.

У місцевих пабликах писали, що у регіоні було чути звуки вибухів, там же уточнювали, що працює ППО. Також звуки вибухів чули і на Миколаївщині.

Відбій повітряної тривоги на Одещині було оголошено близько 5 години ранку.

Про руйнування чи постраждалих внаслідок нічних ударів по Одеській області не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти вівторка, 15 серпня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях.