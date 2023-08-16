Було кілька хвиль "шахедів": Одещина знову опинилася під ударом ворога
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У ніч проти 16 серпня на Одеську область була нова атака "шахедами".
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, сили ППО збивали ворожі безпілотники у небі над регіоном.
"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності залишатися всім у безпечних місцях!" — писав уночі чиновник.
Також удари підтвердили і в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Там написали, що область атакували дві групи ударних БПЛА.
"Шахеди" заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим самим маршрутом, що й попередні", — уточнювали військові.
У місцевих пабликах писали, що у регіоні було чути звуки вибухів, там же уточнювали, що працює ППО. Також звуки вибухів чули і на Миколаївщині.
Відбій повітряної тривоги на Одещині було оголошено близько 5 години ранку.
Про руйнування чи постраждалих внаслідок нічних ударів по Одеській області не повідомляється.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти вівторка, 15 серпня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях.