Війна — день 548: росія не припиняє обстрілів, поки ЗСУ перебувають на порозі прориву

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 25 серпня 2023 року. Хоча російські окупанти ніяк не припиняють обстрілів, українські військові досягають все більше нових успіхів. Більше того, головнокомандувач Валерій Залужний стверджує, що Збройні сили України перебувають "на межі прориву".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Повітряних силах повідомили, що над Одесою працювала ППО, — за даними моніторингових каналів, був запуск чотирьох "Калібрів" у напрямку Чорноморська. До цього вибухи чули у Запоріжжі під час повітряної тривоги.

На початок дня карта бойових дій від DeepState виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 25.08.2023

Про те, що відбувалося 22 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 545: ЗСУ досягли успіху на півдні, а окупанти активізувалися на сході

Інформацію за 23 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 546: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, а окупанти втрачають бойовий дух

З даними за 24 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 547: Україна відзначає свій 32-й День Незалежності