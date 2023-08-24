Війна — день 547: Україна відзначає свій 32-й День Незалежності

Оперативно про головне 24 серпня

Українські військові продовжують просуватися на напрямі Бахмута та в Запорізькій області, а окупанти перекидають війська на напрямок Оріхова. При цьому, за даними військового керівництва, серйозні успіхи є на південь від Роботино, над яким напередодні було урочисто піднято український прапор.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У росії завершили пошукові роботи на місці падіння літака ватажка ПВК "Вагнера", також знайшли тіла всіх десяти загиблих. Тепер їх спрямують на ідентифікацію.

З даними за 21 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 544: ЗСУ ламають оборону окупантів на півдні, а росіяни просуваються на сході

Про те, що відбувалося 22 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 545: ЗСУ досягли успіху на півдні, а окупанти активізувалися на сході

Інформацію за 23 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 546: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, а окупанти втрачають бойовий дух