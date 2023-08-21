Війна — день 544: ЗСУ ламають оборону окупантів на півдні, а росіяни просуваються на сході

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне вторгнення росії в Україну продовжується і хоч ЗСУ поступово ламають оборону окупантів на трьох напрямках, загарбники теж мають успіхи. За даними аналітиків, йдеться про ділянку на північний захід від Кремінної, де росіяни мають просування до 1,5 кілометра на день. При цьому на Заході все частіше звучать заяви, що контрнаступ не йде настільки добре, як очікувалося, а також, що Україна не зможе повністю звільнити свої території без проведення по-справжньому масової мобілізації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські "військкори" почали активно повідомляти, що окупанти майже втратили населений Роботино

З даними за 18 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 541: Україна отримала потужні системи ППО та продовжує давати по зубах окупантам

Про те, що відбувалося 19 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 542: ЗСУ прориваються через оборону окупантів, а росіяни збільшують кількість фейків

Інформацію за 20 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 543: ЗСУ тиснуть на трьох ділянках фронту, а окупанти намагаються наступати біля Куп’янська