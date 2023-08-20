"БПЛА і ракети не вирішать": у Німеччині назвали "єдиний" спосіб Україні перемогти рф

Так уже робив Ізраїль

У Німеччині думають, що Україні необхідно продовжити та посилити мобілізацію, щоб здобути перемогу над росією.

Про це йдеться у матеріалі видання Welt.

Журналісти зазначають, що населення України перевищує 30 млн. осіб, тому загальна чисельність збройних сил може досягати 3 млн. осіб (10% населення). За приклад там наводять Ізраїль, який провів таку мобілізацію у 1947-48 роках, і тим самим зберіг свою державу.

Така кількість людей, на думку Welt, дозволить Україні перемогти російських окупантів та звільнити свої території старим та перевіреним способом – воювати на виснаження.

"Це (така масштабна війна — Ред.) не вирішується ні санкціями, ні БпЛА та ракетами… Тільки за такої чисельності Україна може перемогти та звільнити свою територію старим добрим способом: у війні на виснаження, як у більшості європейських воєн за незалежність", — пишуть журналісти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обсяги військової допомоги для України можуть серйозно зменшитись.

Також ми повідомляли, що Україна задіяла свої найпотужніші підрозділи на фронті, але є тривожний момент.