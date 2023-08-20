"БПЛА и ракеты не решат": в Германии назвали "единственный" способ Украине победить рф

Так уже делал Израиль

В Германии думают, что Украине необходимо продолжить и усилить мобилизацию, чтобы одержать победу над рф.

Об этом говорится в материале издания Welt.

Журналисты отмечают, что население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек (10% населения). В пример там приводится Израиль, который провел такую мобилизацию в 1947-48 гг., и тем самым сохранил свое государство.

Такое количество людей, по мнению Welt, позволит Украине победить российских оккупантов и освободить свои территории старым и проверенным способом – воевать на истощение.

"Это (такая масштабная война — Ред.) не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами… Только при такой численности Украина может победить и освободить свою территорию старым добрым способом: в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что объемы военной помощи для Украины могут серьезно уменьшить.

Также мы сообщали, что Украина задействовала свои самые мощные подразделения на фронте, но есть и тревожный момент.