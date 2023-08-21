"Мало Чернігова?" У мережі обурені ідеєю провести виставку розбитої техніки у центрі Києва

Люди бояться провокацій від агресора

Деяким українцям не подобається ідея проведення виставки розбитої військової техніки у центрі Києва. Її організовують на честь Дня незалежності України.

У коментарях у соціальних мережах люди пишуть, що цей захід може зібрати велику кількість людей в одному місці, чим може скористатися ворог для провокацій.

На виставці буде представлено розбиту російську техніку. Задля її проведення рух автомобілів у центрі Києві був частково обмежений – від Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності. Діятиме обмеження з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

Вже першого дня виставки на техніку прийшли подивитися сотні киян.

Багато користувачів мережі не поділяють таку ідею і вважають, що замість такої виставки влада могла придумати щось інше. Люди побоюються, що у Києві може повторитися ситуація, що трапилася на вихідних у Чернігові — там ворожа ракета вдарила по будівлі музею, де відбувалася виставка дронів. Також дехто вважає, що нічого цікавого в розбитій ворожій техніці в центрі столиці немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що виставка знищеної техніки росіян також проходила до Дня Незалежності України та минулого року.