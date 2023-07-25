Подарунок до Дня незалежності: хто з українців отримає додаткові виплати на честь свята

До Дня Незалежності українські ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату

В Україні ветерани війни, окрім допомоги від Червоного Хреста, зможуть отримати на додаткову виплату від держави, приурочену до Дня Незалежності. Також додаткові гроші у серпні з цього приводу отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Кабінет міністрів України 21 липня ухвалив постанову "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань" відповідно до якої держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.

Виплати до Дня незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3 100 грн., у тому числі як подяку за внесок у захист країни.

Оновлене законодавство визначає термін та розміри здійснення цієї виплати. Постанова КМУ розроблена на виконання нового закону і встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:

· особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи ‒ 3 100 грн;

II групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн;

· учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;

· особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

· члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

· члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 1 000 грн.;

· учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

У повідомленні відзначається, що розмір грошової допомоги обчислювався виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи ‒ 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;

II групи ‒ 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;

III групи ‒ 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривень.

Для виплати учасникам бойових дій застосовано коефіцієнт 50% прожиткового мінімуму, для членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 30 % та учасникам війни – 20%.

Інформація щодо осіб (за категоріями), які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України і не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України, подається Пенсійному фонду України до 1 серпня поточного року.

Крім того, як повідомляв сайт "Телеграф", ветерани війни, які отримали інвалідність через війну, зможуть розраховувати на грошову допомогу завдяки проєкту, який розпочав Червоний Хрест України спільно з Міністерством у справах ветеранів.