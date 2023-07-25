Подарок ко Дню независимости: кто из украинцев получит дополнительные выплаты в честь праздника

Ко Дню Независимости украинские ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату

В Украине ветераны войны кроме помощи от Красного Креста смогут получить на дополнительную выплату от государства, приуроченную ко Дню Независимости. Также дополнительные деньги в августе на этот счет получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Кабинет министров Украины 21 июля принял постановление "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований", согласно которому государство обеспечит ко Дню Независимости Украины разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной".

Выплаты ко Дню независимости граждане получат в размерах от 450 грн до 3 100 грн, в том числе как благодарность за вклад в защиту страны.

Обновленное законодательство определяет сроки и размеры осуществления этой выплаты. Постановление КМУ разработано во исполнение нового закона и устанавливает следующие размеры выплат для определенных категорий лиц:

· лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

I группы – 3 100 грн;

II группы – 2 900 грн;

III группы – 2 700 грн;

· участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

· лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3100 грн;

· члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудовых увечий и других

· члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1 000 грн.;

· участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

В сообщении отмечается, что размер денежного пособия исчислялся исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн.

Для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группы – 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;

II группы – 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;

III группы – 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривен.

Для выплаты участникам боевых действий применен коэффициент 50% прожиточного минимума, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 30% и участникам войны – 20%.

Информация о лицах (по категориям), которые имеют право на получение разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины и не состоят на учете в Пенсионном фонде Украины, подается Пенсионному фонду Украины до 1 августа текущего года.

Кроме того, как сообщал сайт "Телеграф", ветераны войны, получившие инвалидность из-за войны, смогут рассчитывать на денежную помощь благодаря проекту, начавшему Красный Крест Украины совместно с Министерством по делам ветеранов.