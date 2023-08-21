"Мало Чернигова?" В сети возмущены идеей провести выставку разбитой техники в центре Киева

Люди боятся провокаций от агрессора

Некоторым украинцам не нравится идея проведения выставки разбитой военной техники в центре Киева. Ее организовывают в честь Дня Независимости Украины.

В комментариях в социальных сетях люди пишут, что данное мероприятия может собрать большое количество людей в одном месте, чем может воспользоваться враг для провокаций.

На выставке будет представлена разбитая российская техника. Ради ее проведение движение автомобилей в центре Киеве было частично ограничено — от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости. Действовать ограничения будут с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа.

Уже в первый день выставки на технику пришли посмотреть сотни киевлян.

Многие из пользователей сети не разделяют такую идею и считают, что вместо такой выставки власти могли придумать что-то другое. Люди опасаются, что в Киеве может повториться ситуация, которая случилась на выходных в Чернигове — там вражеская ракета ударила по зданию музея, где проходила выставка дронов. Также некоторые считают, что ничего интересно в разбитой вражеской технике в центре столицы нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что выставка уничтоженной техники россиян также проходила ко Дню Независимости Украины и в прошлом году.