Укр

Сожженные танки, БТР и гаубицы: в центре Киева выставили уничтоженную технику "освободителей" из рф (фоторепортаж)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На Крещатики выставили технику захватчиков Новость обновлена 21 августа 2023, 10:57
На Крещатики выставили технику захватчиков. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В связи с проведением мероприятия дорога в центре города будет временно перекрыта

Накануне празднования Дня Независимости в Киеве на Крещатике появилась российская военная техника. Ранее она была мастерски разбита украинскими военными в боях с оккупантами, которые пришли "освобождать Украину от нацистов".

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на главной улице Киева и показал, как сегодня она выглядит.

В самом сердце столицы к празднику выставили вражеские побитые танки, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, остатки ракет, а также другую технику, на которой захватчики заехали на территорию Украины во время полномасштабной войны.

Многие киевляне и гости столицы с интересом приходят посмотреть на то, что осталось от техники российских оккупантов.

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям, движение автомобилей в центре Киеве было частично ограничено — от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости. Уже известно, что такие изменения были введены в городе на 8 дней — с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа.

Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"

В целом на главную улицу Киева привезли около 20 единиц разбитой и сожжённой техники россиян.

Отметим, что выставка уничтоженной техники россиян также проходила ко Дню Независимости Украины и в прошлом году. Тогда в ходе "парада" продемонстрировали Т90, Т80, Т72, САУ, ЗРПК "Панцирь-С1", ТОС "Солнцепёк" и многое другое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне похвастались "новой" техникой. Однако главный нюанс заключается в том, что ей более ста лет. Речь идет о бронепоездах, которые оккупанты используют для защиты с воздуха.

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#Украина #Киев #Выставка #Крещатик #Уничтоженная техника