Спалені танки, БТР та гаубиці: у центрі Києва виставили знищену техніку "визволителів" із рф (фоторепортаж)

У зв’язку з проведенням заходу дорогу в центрі міста буде тимчасово перекрито

Напередодні святкування Дня Незалежності у Києві на Хрещатику з’явилася російська військова техніка. Раніше її було майстерно розбито українськими військовими в боях з окупантами, які прийшли "звільняти Україну від нацистів".

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на головній вулиці Києва та показав, як сьогодні вона виглядає.

У самому серці столиці до свята виставили ворожі побиті танки, бронетранспортери, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, залишки ракет, а також іншу техніку, де загарбники заїхали на територію України під час повномасштабної війни.

Багато киян та гостей столиці з цікавістю приходять подивитися на те, що залишилося від техніки російських окупантів.

У зв’язку з підготовкою до святкових заходів рух автомобілів у центрі Києві був частково обмежений — від кута Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності. Вже відомо, що такі зміни було запроваджено у місті на 8 днів — з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Загалом на головну вулицю Києва привезли близько 20 одиниць розбитої та спаленої техніки росіян.

Зазначимо, що виставка знищеної техніки росіян також проходила до Дня Незалежності України та минулого року. Тоді в ході "параду" продемонстрували Т90, Т80, Т72, САУ, ЗРПК "Панцир-С1", та багато іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни похвалилися "новою" технікою. Проте головний нюанс у тому, що їй понад сто років. Йдеться про бронепоїзди, які окупанти використовують для захисту з повітря.