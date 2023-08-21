Рус

Спалені танки, БТР та гаубиці: у центрі Києва виставили знищену техніку "визволителів" із рф (фоторепортаж)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
791
На Хрещатики виставили техніку загарбників Новина оновлена 21 серпня 2023, 10:57
На Хрещатики виставили техніку загарбників. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У зв’язку з проведенням заходу дорогу в центрі міста буде тимчасово перекрито

Напередодні святкування Дня Незалежності у Києві на Хрещатику з’явилася російська військова техніка. Раніше її було майстерно розбито українськими військовими в боях з окупантами, які прийшли "звільняти Україну від нацистів".

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на головній вулиці Києва та показав, як сьогодні вона виглядає.

У самому серці столиці до свята виставили ворожі побиті танки, бронетранспортери, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, залишки ракет, а також іншу техніку, де загарбники заїхали на територію України під час повномасштабної війни.

Багато киян та гостей столиці з цікавістю приходять подивитися на те, що залишилося від техніки російських окупантів.

У зв’язку з підготовкою до святкових заходів рух автомобілів у центрі Києві був частково обмежений — від кута Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності. Вже відомо, що такі зміни було запроваджено у місті на 8 днів — з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

Ян Доброносов, "Телеграф"
Ян Доброносов, "Телеграф"

Загалом на головну вулицю Києва привезли близько 20 одиниць розбитої та спаленої техніки росіян.

Зазначимо, що виставка знищеної техніки росіян також проходила до Дня Незалежності України та минулого року. Тоді в ході "параду" продемонстрували Т90, Т80, Т72, САУ, ЗРПК "Панцир-С1", та багато іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни похвалилися "новою" технікою. Проте головний нюанс у тому, що їй понад сто років. Йдеться про бронепоїзди, які окупанти використовують для захисту з повітря.

Теги:
#Україна #Київ #Виставка #Хрещатик #Знищена техніка