Війна — день 541: Україна отримала потужні системи ППО і продовжує давати по зубах окупантам

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 18 серпня. Хоча самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявляє, що росія нібито виконала цілі "сво", Збройні сили України продовжують давати відсіч агресору. Особливо напружена ситуація зараз на Куп’янському напрямі, але є і просування ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Передані Німеччиною дві пускові установки IRIS-T вже знаходяться в Україні, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

У росії заявляють про нову атаку безпілотника на Білгородську область рф. Також окупанти заявляють про нібито спробу атаки Україною кораблів Чорноморського флоту в південно-західній частині Чорного моря, в 237 км на південний захід від Севастополя.

Свіжа карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 18.08.2023

З даними за 15 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 538: росіяни намагаються тиснути на сході, але зазнають нестачі резервів

Про те, що відбувалося 16 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 539: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти засилають ДРГ із півночі

Інформацію за 17 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 540: росіяни кошмарять Україну тривогами та посилюють тиск на Куп’янськ