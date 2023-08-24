Три типи ракет і три різні місця запуску: звідки і чим били по Дніпру 24 серпня

Сили ЗСУ збили одну з ракет над Дніпром

У ніч проти 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру трьома типами ракет. Запуски проводилися з окупованих Криму та Токмака, а також із території Ростовської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його інформацією, по місту вдарили ракетами "Іскандер-М", С-300 та "Іскандер-К".

"Токмак – це ракети С-300, зазвичай звідти ворог завдає ударів по цьому регіону зенітними керованими ракетами. З Ростовської області зафіксовано пуски двох ракет Іскандер-М – це балістика. З Криму – крилата ракета Іскандер-К, яку збили наші Сили оборони", – зазначив він.

Також Ігнат розповів, що росіяни можуть піти і на інші провокації на День Незалежності України. За його словами, для українців щодня існує загроза удару з повітря.

Представник ЗСУ нагадав, що кораблі з Чорного моря нікуди не дінуться, як і літаки стратегічної авіації або безпілотники.

"Ворогу потрібно трохи часу, щоб підготувати удар", — завершив він.

На завершення Ігнат нагадав, що українцям слід дотримуватись інструкцій військових адміністрацій та берегти себе.

Раніше "Телеграф" писав про те, що також уночі 24 серпня вибухи чули й у Запорізькій області.