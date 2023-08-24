Нічний терор триває: росіяни влаштували новий обстріл, вибухи чули у Дніпрі і не лише

Ворог застосував балістичне озброєння

Окупанти влаштували черговий нічний обстріл України, а тривогу було оголошено у низці областей на сході та в центрі країни.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ, причиною чергової нічної тривоги є застосування росіянами балістичних ракет. Очевидно, йдеться про модернізовані снаряди до С-300 або оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".

За даними моніторингових груп, кілька вибухів було чути у Запорізькій області. Через деякий час два потужні вибухи пролунали у Дніпрі. Місцева влада коментарів поки не дала, проте попередньо йдеться про роботу коштів ППО.

Ще одна мета рухалася у бік Павлограда, але згодом змінила траєкторію на Полтавську область. Крім того, над Запоріжжям було помічено російський розвідувальний безпілотник.

Як повідомлялося раніше, окупанти вважають за краще влаштовувати масштабні обстріли в нічний час доби. Так у ніч на 23 серпня ударні БПЛА завдали удару по Одеській області.

Метою росіян стала портова інфраструктура, яка використовується для навантаження та зберігання українського зерна.