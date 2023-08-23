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По зерносховищу і не тільки: стали відомі подробиці атаки дронів на Одеську область (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Фото, зроблене на місці події Новина оновлена 23 серпня 2023, 08:32
Фото, зроблене на місці події. Фото Сили оборони півдня України / Telegram

На щастя, постраждалих серед мирного населення немає

У ніч на 23 серпня, коли в Україні відзначається День державного прапора, російські окупанти вдарили по Одеській області. На жаль, є влучення, які призвели до виникнення пожеж.

Упродовж трьох годин загарбники атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Метою ворога стала громадянська інфраструктура регіону. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу Shahed-136/131. На жаль, є влучення по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2", — написав він.

За словами голови ОВА, станом на 6 годину ранку вогонь було локалізовано. З’ясувалося також, що серед ушкоджень є зерносховища.

Водночас у Telegram-каналі "Сили оборони півдня України" зазначили, що окупанти атакували область ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря.

"Ворог потрапив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс у Подунав’ї. У складських приміщеннях сталося загоряння, пожежа оперативно локалізована. Пожежники продовжують роботу", — йдеться у повідомленні.

На щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку серпня російські окупанти атакували безпілотниками Київ, а також Одеську область. В результаті є руйнування та постраждалі.

Теги:
#Війна #Одеська область #Атака #Руйнування #Дрони