Нічний удар "шахедами" по Україні: ворог атакував Київ та Одеську область, є руйнування (фото)

Інформації про постраждалих не надходило

У ніч проти середи, 2 серпня, росія атакувала Україну ударними БпЛА. Під удар потрапили Київ та Одеська область.

Як повідомили в КМВА, за попередніми даними, ворог атакував столицю "шахедами", вони заходили групами одночасно з кількох напрямків. Силами та засобами ППО всі повітряні цілі – понад 10 БпЛА, були виявлені та знищені.

Однак у Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва зафіксовано падіння уламків. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація про постраждалих відсутня.

Як уточнив начальник КДВА Сергій Попко, у Голосіївському районі частини дрону впали на дитячий майданчик. В іншому місці району сталося займання нежитлового приміщення.

Крім того, пошкоджено вікна кількох житлових будинків, також уламками пошкодило дах будинку, бите скло всіяло дорогу та припарковані машини, пише Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Також вночі росіяни атакували Одеську область, дрони рухалися у бік Кілії та міста Рені, де 24 липня окупанти атакували порт. О 02:24 перші вибухи пролунали в Ізмаїлі, розташованому на березі Дунаю.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував південь Одеської області.

"В результаті атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило", — уточнив він.

Вирва від удару на півдні Одеської області

Як повідомляв "Телеграф", зранку 1 серпня російські окупанти атакували житлові квартали Херсона. Під удар потрапила міська лікарня, загинув молодий лікар.