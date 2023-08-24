Російська ракета розбила десятки об’єктів у Дніпрі: що відомо про постраждалих (фото руйнувань)

Внаслідок прильоту є пошкодження житлових будинків

Під час нічного удару по Дніпру 15 серпня ракета окупантів частково зруйнувала транспортний об’єкт. Там постраждали семеро людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його інформацією, у небі над містом удалося збити одну ворожу ракету.

"Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Є й попадання. Зруйновано транспортний об’єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та чотири жінки віком від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості", — уточнив Лисак.

За даними глави регіону, пошкодження внаслідок удару також отримали ще з десяток об’єктів.

"У тому числі банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечено 15 кіосків. А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- та газопроводи", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що також окупанти били по Дніпру в ніч проти 15 серпня, тоді влучили по промисловому підприємству.