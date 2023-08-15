Декілька серій вибухів, постраждалі та руйнування: як Дніпро пережив нічний ракетний удар (фото та відео)
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Над Дніпропетровською областю цієї ночі було збито сім крилатих ракет
У ніч на 15 серпня російські окупанти атакували ракетами українські міста. Зокрема, взяв на себе удар Дніпро. Відомо, що внаслідок чергового злочину загарбників є постраждалі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
" Поранено 2 особи. 59-річна жінка отримала легкі пошкодження і лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка було госпіталізовано. Він перебуває в стані середньої тяжкості", — написав він.
За словами Лисака, пожежа загалом охопила понад 800 кв.м. Співробітники ДСНС локалізували його.
Також голова ОВА додав, що під час ранкової масованої ракетної атаки захисники з ПВК "Схід" збили над Дніпропетровською областю сім крилатих ракет Х-101/555.
Зазначимо, що Лисак раніше повідомляв також, що о 4:20 був приліт одним із підприємств міста. В результаті спалахнула пожежа.
В одному з найпопулярніших міських пабліків опублікували відео зі звуками вибухів, які чули місцеві жителі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час нічної атаки також постраждали Львів та область. Відомо, що у місті внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження житлових багатоквартирних будинків.