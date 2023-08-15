Декілька серій вибухів, постраждалі та руйнування: як Дніпро пережив нічний ракетний удар (фото та відео)

Над Дніпропетровською областю цієї ночі було збито сім крилатих ракет

У ніч на 15 серпня російські окупанти атакували ракетами українські міста. Зокрема, взяв на себе удар Дніпро. Відомо, що внаслідок чергового злочину загарбників є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

" Поранено 2 особи. 59-річна жінка отримала легкі пошкодження і лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка було госпіталізовано. Він перебуває в стані середньої тяжкості", — написав він.

За словами Лисака, пожежа загалом охопила понад 800 кв.м. Співробітники ДСНС локалізували його.

Ракетний удар по Дніпру

Також голова ОВА додав, що під час ранкової масованої ракетної атаки захисники з ПВК "Схід" збили над Дніпропетровською областю сім крилатих ракет Х-101/555.

Зазначимо, що Лисак раніше повідомляв також, що о 4:20 був приліт одним із підприємств міста. В результаті спалахнула пожежа.

В одному з найпопулярніших міських пабліків опублікували відео зі звуками вибухів, які чули місцеві жителі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час нічної атаки також постраждали Львів та область. Відомо, що у місті внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження житлових багатоквартирних будинків.