У Львові є прильоти по житлових будинках: що відомо (фото)

Містяни налічили щонайменше чотири серії потужних вибухів

Внаслідок нічно-ранкової атаки російських терористів у Львові є кілька прильотів. Також повідомляється про пожежі у житлових будинків, котрі постраждали через влучання.

Дані та перше фото з місця події оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі. Чиновник зазначив, що мешканців пошкоджених будівель уже евакуйовують.

"Є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах — пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", — повідомив Садовий.

Рятувальники вже працюють над усуненням наслідків атаки

Перед цим мер також інформував, що сили протиповітряної оборони збили чимало російських ракет.

Слід додати, що Львів був не єдиною ціллю російських окупантів. Низку вибухів також було зафіксовано на території Львівської області, що підтвердив очільник ОВА Максим Козицький. Він пообіцяв згодом оприлюднити всі подробиці атаки на регіон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що добою раніше під прицілом ворога знаходилася Одеська область. Зокрема, було повністю зруйновано гіпермаркет FOZZY, компанія оголосила, що поки припиняє свою роботу у регіоні.