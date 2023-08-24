Є приліт і постраждалі: перші подробиці нічного удару по Дніпру

Востаннє Дніпро був під ударом 15 серпня

Близько 2:30 ночі 24 серпня у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, у місті є щонайменше один приліт.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, внаслідок удару по обласному центру є постраждалі.

"Приліт. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо у соцмережах! Усі служби працюють", — написав глава регіону.

Перед ударом в області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що росіяни можуть застосувати балістичне озброєння.

Водночас моніторингові пабліки писали про роботу ППО. Також зазначали, що за попередньою інформацією місто атакували ракетами "Іскандер-К".

За словами місцевих жителів, над одним із районів міста було видно густий дим. Усього було чути 5-6 потужних вибухів.

Нагадаємо, що останній удар по Дніпру припав у ніч на 15 серпня. Тоді окупанти вдарили ракетами по одному із промислових підприємств.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня окупанти вдарили безпілотниками по Сумській області. Там повністю зруйновано школу.