До свята: прапор України здійнявся над Роботино (відео)

ЗСУ у Роботиному

Українські захисники, які вже увійшли до Роботино (Запорізька область), на честь Дня Державного прапора України встановили наш символ над цим населеним пунктом. Відповідним відео вже діляться наші воїни.

За інформацією на офіційній сторінці 47-ї бригади "Магура", саме її воїни зробили такий подарунок усім українцям. До відеопривітання, яке говорить саме за себе, вже приєдналися головком ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Роботино. Україно, з Днем Державного Прапора!", — пише Залужний.

"Роботино. День Державного Прапора України. Слава героям!", — пише Тарнавський.

Нагадаємо, що офіційно ЗСУ увійшли до Роботино ще 22 серпня. За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, зараз там триває "планова бойова робота". При цьому наші воїни встигають не лише виганяти окупантів, а й рятувати мирних жителів, проводячи евакуації.

Варто зазначити, що вхід до Роботино стався лише за кілька днів після звільнення ще одного населеного пункту, але вже на Донбасі.