Ворог стягує резерви, а ЗСУ просунулися на двох ділянках фронту: свіжі карти боїв

Аналітики відповіли критикам українського контрнаступу

Триває 546-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 22 серпня українські війська вели наступальні операції на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області. Росіяни перекидають підкріплення під Оріхів.

Як йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), на тлі успіху українських військ у Роботиного та навколо нього, важливими є також наступи ЗСУ на інших ділянках фронту. Це дозволяє зв’язати сили противника і не дати йому перемістити їх. У світлі цього, критика зусиль України на інших напрямках та заклики зосередити всі наявні резерви на одній осі є проблематичними.

Аналітики зазначили, що наступ України у районі Роботиного наближає українські сили до початку прориву другої лінії оборони ворога. Вона може бути слабшою, ніж перша.

Росіяни 22 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, біля Авдіївки, на кордоні Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області. На окремих ділянках ворог просунувся.

Харківська та Луганська області

Російські війська 22 серпня наступали межі Куп’янськ-Сватово-Кременна і просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що ворог мав поступ на південний захід від Ольшан.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що росіяни перекинули на Куп’янський та Лиманський напрями понад 45 тис. військовослужбовців, 500 танків, 500 БМП, 300 артилерійських систем та 150 реактивних систем залпового вогню.

Донецька область

Українські війська 22 серпня вели наступальні дії в районі Бахмута та просунулися. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили досягли деяких успіхів поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Інший російський "військор" увечері 21 серпня заявив, що українські сили атакували в районі Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Росіяни також вели наступальні операції навколо Бахмута, але не здійснили жодного підтвердженого поступу. Український Генштаб повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні дії у Кліщіївки.

Російські війська 22 серпня вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але поступу не мали. За даними Генштабу ЗСУ, ворог безуспішно атакував у Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Український Генштаб не повідомляв про наступальну активність України в районі кордону Донецької та Запорізької областей, хоча російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжували штурми біля Старомайорського та Урожайного. Однак успіху нібито не досягли.

22 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та досягли деяких успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що українські сили просунулися далі на південний схід Роботиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що українські сили також просувалися на захід від Новопокровки. Українська 47-а механізована бригада 22 серпня опублікувала відео, як її особовий склад евакуює мирних жителів із Роботиного. 47 механізована бригада заявила, що її особовий склад прорвав багатоешелонну російську оборону та увійшов до населеного пункту.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямі. Головне управління військової розвідки України (ГУР) 22 серпня повідомило, що російські чиновники мають намір потопити не менше шести поромів біля Керченського мосту та встановити між затонулими суднами загородження для створення захисної смуги перед мостом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи готові українці домовлятися із росією про мир. За результатами опитування лише 4,7% опитаних готові пожертвувати територіями заради припинення війни.