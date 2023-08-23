На Заході знову критикують контрнаступ ЗСУ: що не сподобалося цього разу

На Заході знову звернули увагу на проблеми з контрнаступом

Західні чиновники знову критикують дії ЗСУ та вважають, що Україна має змінити тактику проведення контрнаступу та зосередити сили на одному напрямку.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, американські та інші офіційні особи вважають, що одні з найбоєздатніших підрозділів української армії знаходяться "не в тих місцях, де їм варто було б бути".

Зокрема повідомляється, що головною метою контрнаступу ЗСУ має бути перерізання сухопутного коридору, яким росіяни можуть постачати Крим.

"Але замість того, щоб зосередитися на цьому, українське командування приблизно порівну розділило війська та вогневу міць між сходом та півднем", — йдеться у повідомленні.

При цьому опитані чиновники кажуть, що на напрямі Бердянська та Мелітополя сфокусовано менше військових, ніж Бахмут, хоча останній має менше стратегічне значення. Джерела видання повідомляють, що головним пріоритетом ЗСУ має бути Мелітополь та прорив укріплень на цьому напрямі.

Ще одне джерело видання наголосило, що українські війська надто розкидані і їм необхідно консолідуватися для досягнення успіху.

Варто зазначити, що видання все ж таки підкреслює і те, що на Заході також є й альтернативна точка зору, згідно з якою американські військові чиновники ніколи не стикалися з війною подібних масштабів та інтенсивності, а тому можуть помилятися у своїх оцінках. Крім того, західна військова доктрина ніколи не тестувалася в умовах повсюдного блокування зв’язку та GPS разом з відсутністю переваги в повітрі.

Разом з тим, офіційні особи зазначають, що Україна має від місяця до півтора перш ніж повернення дощового сезону знову змусить знизити інтенсивність бойових дій.

Варто зазначити, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився у бік західних аналітиків, які критикують контрнаступ, та закликав їх бути обережними з прогнозами.