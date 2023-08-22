Чи варто домовлятися з путіним? Українці озвучили, що думають про компроміси із росією (опитування)

Українці чітко відповіли, чи хочуть шукати компромісні рішення у війні з путінською армією

Більшість населення України не готова йти на компроміси чи поступки у війні з росією. Є невеликий відсоток громадян, які не проти домовитися з агресором, але жертвувати територіями заради миру вони також не погоджуються.

Про це йдеться у опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Загалом у ньому взяли участь 2019 респондентів.

Більшість українців, а саме 90,4%, не готові йти на територіальні поступки. Водночас близько 4,7% опитаних вважають за прийнятне пожертвувати територіями заради припинення війни. Відмовитись від членства в НАТО заради миру готові понад 18% опитаних громадян, тоді як 73,8% українців категорично проти цього.

Щодо скорочення чисельності ЗСУ у мирний час, то виконати такий ультиматум росії готові не більше 13% українців, але переважна більшість (80%) категорично проти. Зробити російську мову офіційною/державною заради миру готові 18,2% респондентів, проте 75,1%, як і раніше, проти. Скасування політики декомунізації підтримують 17,4% громадян, а 68,7% проти такого кроку.

Дослідники зазначають, що найбільше піти на ультиматуми росії, за винятком територіальних, готові жителі півдня та сходу країни. Але навіть у цих регіонах більшість опитаних вважають, що Україна не повинна йти на поступки росії.

Ідею, що "заради миру потрібно погоджуватися на будь-які компроміси", підтримують 8% опитаних громадян. Однак серед них половина вважає неприйнятними вищезгадані поступки з боку України (у разі територіальних поступок – 2/3). Ті українці, які вважають, що "деякі компроміси є доречними, але не всі", дійсно вважають неприйнятними жодні поступки з боку України (2/3 респондентів).

Раніше "Телеграф" розповідав, чи хочуть українці в НАТО і чи готові пожертвувати членством в Альянсі заради припинення війни. Опитування показало несподівані результати.