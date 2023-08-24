Ворог зав’язнув по всьому фронту, а ЗСУ досягли істотних успіхів: свіжі карти боїв

Ворог атакує, але успіху не має

Йде 547-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ досягли тактично значних успіхів у районі Роботиного та навколо нього на заході Запорізької області. Вони розширюють успіх, що ставить під загрозу другу лінію оборони ворога.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW). За його даними, росіяни 23 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, у Авдіївки, та не досягли підтверджених успіхів.

Харківська та Луганська області

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели наступальні дії біля Новоєгорівки. Успіху не мали.

Ситуація у Луганській та Харківській областях на карті

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили невдалі наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 23 серпня. Міноборони рф заявило, що російські сили відбили українські штурми у Синьківки, Петропавлівки, Вільшан, Новоєгорівки та Новоселівського.

Донецька область

Українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, але не просунулися. Генштаб ЗСУ повідомив, що наступальні дії велися на південь від Бахмута.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили за підтримки бронетехніки атакували у районі Андріївки. За його словами, був бій у південній частині Кліщіївки.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті

23 серпня ворог вів наземні атаки у районі Бахмута, але не просунувся. Український Генштаб повідомив, що російські війська без успіху наступали у Веселого.

Росіяни продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просувалися. У Генштабі України повідомили, що українські сили продовжують тримати оборону у Авдіївки та Мар’їнки.

Ситуація у Донецькій області на карті

"Південна вісь"

23 серпня українські війська продовжували наступальні операції та досягли значних тактичних успіхів у західній частині Запорізької області. Опубліковані 22 серпня геолокаційні кадри показують, що Сили оборони просувалися на південний схід від Роботиного та на північний захід від Вербового.

Ситуація у районі Времівки

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня українськими джерелами, включаючи українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного, показують, що українські сили встановили прапор на півдні Роботиним. Це свідчить про те, що російські сили, ймовірно, ще зберігають обмежені позиції на селі.

Ситуація у Запорізькій області на карті

Український Генштаб повідомив про успіхи Сили оборони у цьому напрямі. Просування є у Новоданилівки та Новопокропівки.

Ситуація у Херсонській та Миколаївській областях на карті

Російські "військори" заявили, що українські війська продовжують спроби форсувати Дніпро у Херсонській області. Один із них стверджував, що українські війська продовжують спроби закріпитися під Олешками, але російська 81-а окрема бригада спецназу (ймовірно, добровольче формування, яке підпорядковується Групі військ "Дніпро" і нещодавно вербувало та отримувало допомогу з окупованого Криму) оборонялась у цьому районі. Інший військовий блогер журився, що росіяни недостатньо швидко реагують на переправлення українських сил через річку.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відповів критикам тактики ЗСУ. Він пояснив, чому командування не перекидає всі сили на південь.