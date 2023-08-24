В ООН назвали нове колосальне число загиблих в Україні: рахунок на сотні тисяч

Це лише офіційні дані

В ООН озвучили нові цифри загиблих під час повномасштабної війни в Україні. Рахунок уже пішов на десятки і сотні тисяч.

Так, під час чергового засідання ООН заступник генсека організації Розмарі ДіКарло нагадала, що за 16 місяців війни, лише за тими даними, які вдалося встановити, в нашій країні загинуло 9444 цивільних осіб, серед них 545 дітей.

При цьому загальна кількість загиблих на українській землі (включно з цивільними та військовими по обидва боки) "за деякими оцінками досягає півмільйона ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за даними ООН, лише за серпень 2023 року росіяни встигли вже убити щонайменше 48 цивільних, поранили ще 210. Найбільше людей гине від обстрілів. При цьому в ООН зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни утруднене.

Також ми писали про те, що росіяни "Шахед" повністю знищили школу на Сумщині. Внаслідок терористичної атаки загинули директор, заступник директора, бібліотекар та секретар.