Перемогти на фронті рф не може: Данілов попередив про російський "план Б"

Зараз важко давати прогнози про хід війни, проте ясно, що рф перемогти у ній не може

росія не може досягти своєї мети в Україні військовим шляхом, Сили оборони витісняють окупантів з нашої землі. Тому у рф є план Б.

Таку оцінку дав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, прогнози на війні – справа невдячна.

"На сьогоднішній день я не думаю, що у світі є людина, яка може вам дати ці прогнози. Ще раз наголошую, прогнози на війні – це не зовсім коректна річ. Це залежить від багатьох обставин, залежить від багатьох речей, які відбуватимуться в тому числі не лише на росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов’язаний між собою", — зазначив він.

Однак, за словами Данілова, воєнної перемоги в Україні росіяни досягти не виходять. Вона має альтернативні шляхи.

"Єдине, хочу зауважити, що російська федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому вона має план Б. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати розхитати нашу країну", — пояснив секретар РНБО.

Він наголосив, що українцям потрібно бути пильними та не допустити подій, на які розраховує росія. Йдеться про медіа-колаборантів, яких останнім часом фіксують дедалі більше. Данилов додав, що ці колаборанти свого часу приїхали з Луганська та "з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах".

"На жаль, не на території нашої країни. Але проте видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", — описав ситуацію він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Данілов пояснив, чому Україні необхідно звільнити Крим і як це відбуватиметься.