"Іншого варіанту немає": Резніков і Данілов зробили важливі прогнози щодо війни

Деокупація Криму буде важким процесом, але це єдиний вірний вихід

Тимчасово окупований півострів Крим найімовірніше буде звільнений військовим шляхом. Україна матиме певні гарантії безпеки лише у разі його деокупації.

Крим є частиною територій, які Україна має звільнити. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов напередодні Саміту Міжнародної Кримської платформи.

"Більш того, ми його будемо звільняти. Скорше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", — сказав він.

За словами Данілова, інші дії щодо півострова можуть означати консервацію ситуації, а отже, війну буде передано нашим нащадкам. Він вважає, що якщо росія матиме Крим у своєму розпорядженні, вона ніколи не заспокоїться і не почне жити спокійно. Єдине правильне рішення — вигнати її та повернути Україні її територію.

"Лише вигнавши її з території Криму, змістивши її в Азовському морі, ми розумітимемо, що наша держава матиме певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", — наголосив Олексій Данілов.

Також він додав, що немає інших варіантів як деокупація Криму.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Чи нас підкилимно вмовлятимуть? Швидше за все меседжі будуть відправляти", — сказав він.

Україна виходить багато анонімних повідомлень про те, що їй не слід займатися звільненням окупованого півострова. Однак, як зазначив Данілов, країна продовжує займатися своєю справою.

"А як тільки одна людина, клерк з НАТО, відкрила обличчя, вона одразу отримала від усієї світової спільноти відповідь. Тому, нам своє робити, звільняти території, повертатися в Чорне та Азове моря. Якщо ми не матимемо в Криму свого військового флоту, ми перебуватимемо у вкрай складному стані з погляду безпеки постійно", — додав Данілов.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков під час ветеранського форуму заявив, що Україна має сильного і підступного ворога, а тому війна в Україні може бути тривалою.

"Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки вважає, що це неможливо", — пояснив він.

За словами Резнікова, минулого року, щоб вистояти, Україні було необхідно добути зброю, оскільки без неї наша армія закінчилася б за кілька місяців. А на даному етапі й в майбутньому "ключ до нашої перемоги полягає в тому, що відчуватимуть люди".

"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність та готовність боротися", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію, що ЗСУ зайшли до села Роботино і вже проводять евакуацію людей.