"Другого варианта нет": Резников и Данилов сделали важные прогнозы по войне

Деоккупация Крыма будет тяжелым процессом, но это единственно верный выход

Временно оккупированный полуостров Крым вероятнее всего будет освобожден военным путем. У Украины будут определенные гарантии безопасности только в случае его деоккупации.

Крым является частью территорий, которые Украина должна освободить. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов накануне саммита Международной Крымской платформы.

"Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до сих пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", — сказал он.

По словам Данилова, другие действия в отношении полуострова могут означать консервацию ситуации, а значит, война будет передана нашим потомкам. Он считает, что если россия будет иметь Крым в своем распоряжении, то она никогда не успокоится и не начнет жить спокойно. Единственное верное решение — выгнать ее и вернуть Украине ее территорию.

"Только выгнав ее с территории Крыма, сместив ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени", — подчеркнул Алексей Данилов.

Также он добавил, что нет других вариантов, как деоккупация Крыма.

"Будет ли тяжело? Да, будет тяжело. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего месседжи будут отправлять", — сказал он.

Украина получается большое количество анонимных сообщений о том, что ей не следует заниматься освобождением оккупированного полуострова. Однако как отметил Данилов, страна продолжает заниматься своим делом.

"А как только один человек, клерк из НАТО, открыл лицо, он сразу получил от всего мирового сообщества ответ. Поэтому, нам свое делать, освобождать территории, возвращаться в Черное и Азовое моря. Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно", — добавил Данилов.

В то же время министр обороны Алексей Резников во время ветеранского форума заявил, что у Украины сильный и коварный враг, а потому война в Украине может быть продолжительной.

"Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", — объяснил он.

По словам Резникова, в прошлом году, чтобы выстоять, Украине было необходимо добыть оружие, поскольку без него наша армия закончилась бы через несколько месяцев. А на данном этапе и в будущем "ключ к нашей победе состоит в том, что будут чувствовать люди".

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", — подытожил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила информацию, что ВСУ зашли в Роботино и уже проводят эвакуацию людей.